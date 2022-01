Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира 2022

“Норвежские парламентарии Вервик Булестад и Харек Элвесен выдвинули Светлану Тихановскую на получение Нобелевской премии мира в 2022 году. Это признание для всех белорусов, которые продолжают бороться за свободу”, – написал Вячорка.

Norwegian Parliamentarians @OBollestad (leader of Christian Democratic Party @krfnorge) and @HarekElvenes (Conservative Party @Hoyre) nominated Sviatlana @Tsihanouskaya for the Nobel Peace Prize 2022. It is a recognition for all Belarusians who continue fighting for freedom pic.twitter.com/vTq61EtDD4

— Franak Via * orka (@franakviacorka) January 28, 2022

Булестад – руководитель норвежской Христианско-Демократической партии, а Элвесен представляет Консервативную партию Норвегии.

В 2021 году Тихановскую также выдвигали на получение Нобелевской премии мира, но получили ее филиппино-американская журналистка и писательница Мария Ангелита Ресса и главный редактор “Новой газеты” Дмитрий Муратов.

Контекст:

Нобелевская премия мира ежегодно присуждается лицам и организациям, внесшим выдающийся вклад в укрепление мира. Вручается с 1901 года.

В 2021 году Нобелевский комитет получил более 300 заявок на премию мира. Имена номинантов и информацию о них комитет премии не имеет права разглашать в течение 50 лет, но лица, выдвигающие кандидатов, могут сообщить об этом. Так стало известно что на премию в том году выдвинули премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и кронпринца Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заида за подписание мирного соглашения между странами. Также номинантами стали российский оппозиционер Алексей Навальный, участница кампании по борьбе с изменением климата Грета Тунберг, экс-президент США Дональд Трамп, президент РФ Владимир Путин и движение Black Lives Matter.

В 2020 году Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа, в 2019 – премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, в 2018 – врач из Демократической Республики Конго Денис Муквеге и бывшая пленница ИГИЛ, правозащитница Надя Мурад за борьбу с сексуальным насилием в военных конфликтах.

