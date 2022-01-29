 

Анна Дзюба не поздравила Artika с выходом нового трека

29.01.2022, 11:14, Разное
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Популярный дуэт Artik&Asti распался: Анна Дзюба покинула коллектив, поэтому Артем Умрихин теперь работает с новой солисткой. 27 января Artik вместе с Севиль Велиевой презентовали первый трек “Гармония”, но поддержки от бывшей коллеги артист не получил.
Новая песня, которую исполняет уже другая солистка, фанатам пришлась по душе. Севиль Велиева и Артем Умрихин получили множество комплиментов от поклонников и коллег из шоу-бизнеса. При этом Анна Дзюба, ранее выступавшая в дуэте под псевдонимом Asti, воздержалась от поддержки и поздравлений в сторону участников коллектива.

Об этом рассказал Artik в недавнем интервью с журналистами. По словам Умрихина, Анна не поздравила его с выходом песни, но поздравила с днем рождения, который был 6 декабря. Как артисты общаются между собой сейчас – неизвестно, в подробностях они это не комментируют. Известно только то, что Дзюба не планирует гнаться за хайпом, обсуждая тему распада дуэта. Спустя полтора месяца после выхода из коллектива Анна Дзюба опубликовала пост в Instagram, в котором поблагодарила Artika за сотрудничество. В этой публикации певица пожелала ему успехов на новом пути.

Дуэт, завоевавший сердца множества слушателей, распался в ноябре прошлого года. Вокруг случившегося ходило много слухов, но их опроверг Артем Умрихин, заявив о том, что Дзюба вышла из коллектива с желанием начать сольную карьеру. Asti на некоторое время пропала из социальных сетей, позже вернулась в новом образе и уже 14 января выпустила первый сингл под названием “Феникс”.

Artik решил сохранить дуэт и принялся искать новую солистку. Так, в состав коллектива и попала Севиль Велиева. Певица отмечает, что все произошло “по воле случая”, и теперь в ее жизни началась новая глава.



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