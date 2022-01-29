Борисова показала, как изменилась после пластики

Дана Борисова показала, как изменилась после пластической операции, а также раскрыла, сколько начала весить после нее. По словам ведущей, после хирургического вмешательства она сбросила не так много, как кажется.

Знаменитость поделилась, что стандартный вес для нее составляет 53 килограмма, но так получилось, что за год эта цифра выросла до 62. Борисова решилась на операцию, но это помогло только незначительно. В рамках нового выпуска программы «Пусть говорят» Борисова согласилась встать на весы, которые показали результат в 59,4 килограмма.

Борисова объяснила, что делала упор на живот, именно такой у нее был первоначальный запрос. Кроме этого, она обратила внимание и на ноги. После этого были продемонстрированы фотографии телеведущей, которые были сделаны до и после пластики. Звезда решила в подробностях описать собственную фигуру.

Она отметила, что имела выпирающий живот, а также формы в целом были не самые красивые. Теперь же все выглядит ровно, гармонично. Борисова призналась, что ранее ей не нравилась и собственная спина, она считала ее «бабской», хотя визуально казалась худенькой. Все недостатки фигуры получалось прятать исключительно за счет хорошо подобранной одежды. Например, приходилось выбирать длинные юбки и наряды с высокой посадкой пояса.

Борисова добавила, что не доверяет марафонам, обещающим похудение. Она убеждена, что избавиться от лишнего веса при помощи отжиманий в спортзале не получится. За прошлый год артистка перепробовала множество вариантов и даже сидела на интервальном голодании, придерживалась интуитивного питания и кето-диеты.

Источник: riafan.ru