 

Redmi K50 Pro получит 512 ГБ флеш-памяти

29.01.2022, 11:14, Разное
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Топовая версия смартфона Redmi K50 Pro сможет похвастаться 512 ГБ флеш-памяти. Модель получит название Redmi K50 Pro Exclusive version.
По данным источника, такой объем памяти пока не типичен для гаджетов Redmi. При этом известно, что в прошлом производитель уже выпускал смартфоны с аналогичным объемом памяти Redmi K30 Ultra и Redmi K20 Pro Premium Edition. Нынешнее поколение флагманских гаджетов от указанного производителя выпускается с 256 ГБ памяти. Эксперты считают, что в компании решили вернуться к истокам.

Примечательно, что Redmi K20 Pro Premium Edition получил экран без выреза для камеры, так как она располагалась в специальном выдвижном модуле. Камера же у Redmi K50 Pro будет встроенной в дисплей.

Предположительно, новинка выйдет в марте текущего года. До нее публике будут представлены Redmi K50 и Redmi K50 Gaming. По неподтвержденным данным, топовый смартфон получит однокристальный процессор MediaTek Dimensity 9000.

Источник: www.ixbt.com



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