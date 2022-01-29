Redmi K50 Pro получит 512 ГБ флеш-памяти

Топовая версия смартфона Redmi K50 Pro сможет похвастаться 512 ГБ флеш-памяти. Модель получит название Redmi K50 Pro Exclusive version.

По данным источника, такой объем памяти пока не типичен для гаджетов Redmi. При этом известно, что в прошлом производитель уже выпускал смартфоны с аналогичным объемом памяти Redmi K30 Ultra и Redmi K20 Pro Premium Edition. Нынешнее поколение флагманских гаджетов от указанного производителя выпускается с 256 ГБ памяти. Эксперты считают, что в компании решили вернуться к истокам.

Примечательно, что Redmi K20 Pro Premium Edition получил экран без выреза для камеры, так как она располагалась в специальном выдвижном модуле. Камера же у Redmi K50 Pro будет встроенной в дисплей.

Предположительно, новинка выйдет в марте текущего года. До нее публике будут представлены Redmi K50 и Redmi K50 Gaming. По неподтвержденным данным, топовый смартфон получит однокристальный процессор MediaTek Dimensity 9000.

Источник: www.ixbt.com