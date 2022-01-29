Euronews – Дания первой в Европе признает COVID-19 неопасным и отменит все ограничения

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила, что в стране будут сняты все остающиеся пока санитарные ограничения, связанные с коронавирусом. Это связано с высоким уровнем вакцинации населения: двумя дозами уже привито более 80 процентов населения страны, тремя — около 60 процентов. О смягчении санитарных правил сообщил и канцлер Австрии на фоне крайне низкого числа госпитализаций, передаёт Euronews.

Дания станет первой страной ЕС, отменяющей все санитарные ограничения, связанные с коронавирусом. Об этом сообщил официальный Копенгаген, уточнив, что с февраля COVID-19 исключают из списка заболеваний, являющихся критически опасными для общества.

МЕТТЕ ФРЕДЕРИКСЕН, премьер-министр Дании: Сегодня мы можем наконец выдохнуть и обрести привычную улыбку. Мы анонсируем новую веху. Да, у нас для вас прекрасные новости: мы можем снять остающиеся ограничения, связанные с коронавирусом.

В декабре на фоне резкого всплеска заражаемости Дания ввела «мягкий локдаун», закрыв школы и ограничив работу некоторых заведений. Была ускорена бустерная вакцинация: сегодня в стране три дозы прививки получили почти 60 процентов жителей, а двумя дозами привиты свыше 80 процентов.

О смягчении санитарных правил сообщил и канцлер Австрии Карл Нехаммер — и также на фоне крайне низкого числа госпитализаций. С конца января в стране отменят локдаун для непривитых граждан.

«Омикрон» вызывает рекордный прирост числа заболевших во многих европейских государствах. Накануне самый высокий показатель суточных заражений за всю пандемию зафиксировали Болгария, Чехия, Германия, Венгрия, Польша и Румыния.

Дата выхода в эфир 27 января 2022 года.