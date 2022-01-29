«К бою готовы» – Sky News подсчитал, сколько солдат сможет поставить под ружьё НАТО в случае «вторжения на Украину»

В случае «вторжения России» на Украину НАТО может задействовать до 40 тыс. военнослужащих своих частей повышенной готовности, «способных вступить в бой в кратчайшие сроки», посчитал корреспондент Sky News. Как подчёркивается в материале на сайте канала, отправлять свои силы на украинскую территорию альянс не планирует, однако он уже дал понять, что будет укреплять свои восточные рубежи.



AP

На случай «кризиса» Североатлантический альянс поддерживает в постоянной боевой готовности свои Силы быстрого реагирования (NATO Response Force или NRF) — воинские формирования общей численностью 40 тыс. военнослужащих, которые могут быть мобилизованы в кратчайшие сроки, установил корреспондент Sky News.

Как подчёркивается в материале издания, именно об NRF недавно говорил Вашингтон, заявив о том, что на фоне эскалации напряжённости в отношениях с Россией и перспективы «ещё одного» вторжения российских войск на Украину приведёт в состояние повышенной готовности к переброске в Европу 8500 военнослужащих, дабы поддержать силы НАТО в регионе. «Отправлять силы НАТО на Украину в случае нападения РФ не планируется, поскольку эта страна в состав альянса не входит, — оговаривается корреспондент Sky. — Однако военный блок чётко дал понять, что намеревается укрепить свои восточные и юго-восточные рубежи, направив туда дополнительные силы».

В NRF входят наземные, морские и воздушные части, а также силы специального назначения из всех 30 стран — членов альянса, разъясняет читателям автор статьи. Формируются Силы быстрого реагирования на ротационной основе: каждая часть включается в них на 12 месяцев — и в течение этого периода на военнослужащих возлагается задача первыми реагировать на любые чрезвычайные ситуации: от природных катаклизмов до военных угроз. Решение задействовать NRF принимает Североатлантический совет — основной орган НАТО; пойти на такой шаг совет, к примеру, может по рекомендации Верховного главнокомандующего объединёнными силами альянса в Европе Тода Уолтерса, пишет корреспондент Sky. Как напоминает журналист, «пока» для реагирования на «угрозы, связанные с Россией», NRF не задействовались.

«Остриём» Сил быстрого реагирования выступает созданная в 2014 году в ответ на «аннексию Крыма*» Объединённая оперативная группа повышенной готовности (VJTF) общей численностью 20 тыс. человек, включая 5 тыс. военнослужащих наземных сил, а также специальные части и части воздушной и морской поддержки (15 тыс. человек), говорится в материале Sky. Ранее предполагалось, что части, входящие в опергруппу, должны были развёртываться в течение семи суток, однако недавно в связи с обострением обстановки в Восточной Европе срок мобилизации сократили до пяти суток, а для некоторых формирований — до двух. В этом году наземную бригаду VJTF возглавили французские офицеры, которые приняли командование от турецких коллег, а в конце года передадут его немцам; британцы в последний раз командовали бригадой в 2017-м, перечисляет корреспондент Sky. Командование морским компонентом опергруппы в начале года принял британский авианосец «Принц Уэльский», отмечает он.

Помимо VJTF в состав NRF также входят ещё 20 тыс. военнослужащих, которые будут мобилизованы в том случае, если кризис продлится дольше нескольких недель, продолжает журналист Sky. Из этих 20 тыс. 10 тыс. должны развёртываться в пределах 30 дней, а остальные — в пределах 45, уточняет автор.

Между тем, помимо Сил быстрого реагирования, НАТО также имеет силы, постоянно развёрнутые на восточных и юго-восточных рубежах альянса для «сдерживания российской агрессии», пишет автор. Наиболее известным компонентом этих сил являются четыре боевые группы, развёрнутые в Эстонии, Латвии, Литве и Польше в рамках программы «Расширенное боевое присутствие» в 2016 году в качестве «прямого ответа на аннексию Россией Крыма* и оказание ею помощи сепаратистам Восточной Украины». Как отмечает корреспондент Sky News, каждая из боевых групп насчитывает в своём составе около тысячи человек личного состава. Командование эстонской боевой группой осуществляет Великобритания, латвийской — Канада, литовской — Германия, а польской — США.

NRF и боевые группы НАТО в Восточной Европе предназначены для реагирования на экстренные ситуации и сдерживания угроз, но в случае нападения на одну из стран — членов НАТО в бой пойдут не только они: поскольку такое посягательство, вероятнее всего, побудит союзников применить статью 5 Устава НАТО, которая гласит, что нападение на одного члена альянса считается нападением на всех, рассказывает корреспондент Sky. При таком сценарии НАТО может мобилизовать любые части в составе вооружённых сил всех своих стран — а их общая численность составляет около 3,5 миллионов человек, предупреждает журналист. Впрочем, как подчёркивает автор, прибегать к такой силе НАТО станет лишь в случае реальной угрозы существованию одного из своих членов, по масштабу аналогичной третьей мировой войне.

Как бы то ни было, НАТО уже выразило готовность нарастить военное присутствие на восточных рубежах в случае «нового вторжения» на Украину со стороны России, констатирует автор. По данным Sky, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в свою очередь, заявил, что британские вооружённые силы внесут свой вклад в укрепление обороны — не уточнив, однако, сколько личного состава собирается выделить Лондон на эти цели.