Мнение: Время возрождать линкоры
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"Пора возрождать линкоры класса "Айова"?"
Такая себе нативная реклама World of Warships.
—
Источник: Colonel Cassad
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"Пора возрождать линкоры класса "Айова"?"
Такая себе нативная реклама World of Warships.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
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