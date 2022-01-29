 

Мнение: Время возрождать линкоры

29.01.2022, 11:08, Разное
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"Пора возрождать линкоры класса "Айова"?"

Такая себе нативная реклама World of Warships.

Источник: Colonel Cassad



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