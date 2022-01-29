Мнение: Диспропорции

Сотрудники газеты Nikkei проанализировали спутниковые данные и обнаружили, что в акватории стран Европейского союза резко увеличилось число танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ).

В январе 2021 года в этом районе находились 24 танкера, однако в нынешнем январе их в среднем насчитывалось уже 40. Кроме того, более 20 судов, которые в ноябре 2020 года доставляли СПГ в азиатском регионе, в январе 2022 года были замечены на морских маршрутах между Европой и Ближним Востоком или Северной Америкой.

Всё идёт по плану. © Китай постепенно расшил проблемы, возникшие прошлой осенью в связи с рассинхронизацией процессов вывода мощностей угольной генерации и вводе мощностей газовой генерации и с использованием ВИЭ. Соответственно, возникает избыток газа и его переток на европейский рынок.

Парадокс нынешней ситуации на глобальном газовом рынке в том, что на самом деле дефицита газа нет. Спрос вполне удовлетворен имеющимся предложением. Более того — брутто-показатели рынка все последние полгода никак не показывали наличие дефицита. Однако неравномерный и крайне динамично возникший спрос на газ в Китае создал диспропорции, которые привели к резкому подъему цен в Европе и вообще разбалансировал весь рынок.

Судя по тому, что происходит, ситуация приходит к норме. Она еще далека от неё, но тенденция вполне наметилась.

Трудно сказать, кто именно является инициатором сокращения поставок российского газа в Европу: то ли это шантаж Кремля, подкрепляющего свои военные упражнения еще и газовым давлением, то ли это сознательная европейская политика, но Европа справилась с газовым кризисом. Скорее, мы видим вторую причину — европейцы сами ограничивают дополнительные (сверх контрактов) закупки российского газа. Единственная магистраль, по которой российский газ идет «под завязку» – южное направление (Турецкий поток и Голубой поток). В целом прокачка газа ниже обычных объемов. Европа пробует: как она может жить без зависимости от российского газа. Политическое решение, принятое сразу после первой российско-украинской газовой войны и мюнхенской речи Путина, когда в Европе осознали угрозы политического шантажа, за десять прошедших лет получило своё практическое воплощение. По сути, теперь у Газпрома нет козыря на руках, а Кремль уже не может диктовать свои условия, манипулируя поставками газа.

Вывод из происходящего предельно очевиден: Европа создала новый баланс поставок газа, базирующийся как на поставках по трубе, так и на поставках СПГ. Избыточные мощности, построенные Газпромом, теперь не нужны. Поэтому Европа довольно спокойно относится к идее эксплуатации Северного потока-2. Есть он или нет его — это уже никак не влияет на стратегическую безопасность. А то, что фактически это деньги, которые Газпром зарыл в землю и утопил в море — так это его проблемы. Точнее, проблемы российского народа, из которого выдоят все газпромовские убытки до копейки. Но когда это белых людей интересовали проблемы индейцев?

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