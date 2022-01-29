 

Собчак признала, что нелепо выглядит

29.01.2022, 10:57, Новости дня
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Телеведущая Ксения Собчак признала, что стала «жертвой моды» – она появилась в огромном пуховике, за что ее высмеяли в Сети.

Ведущая написала в Instagram: «Я, Ксения Собчак, и я – жертва моды».

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

«Купила «модный» пуховик Rick Owens, такой же был недавно на обложке Vogue (…) С валенками так вообще – комплект мечты. Или может на мне теперь лежит страшное пингвинье проклятие и я незаметно превращаюсь в своих любимцев?», – добавила она (авторская пунктуация сохранена – прим. ВЗГЛЯД).

«Баба на чайнике сразу представилась», – написал в комментариях пользователь s.u.bag.

«Ксюша, возвращай в магазин и не думай! Надеюсь, ты бирки не оторвала!», – написала rosa_pantyhose.

Ранее Собчак показала лицо без фильтров утром 1 января.



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