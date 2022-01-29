 

Названы «приходящие и уходящие» симптомы омикрона

29.01.2022, 10:57, Новости дня
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При заражении штаммом коронавируса «омикрон» у пациентов поражается вестибулярная система и возникает общая слабость в организме, что приводит к появлению «уходящих и приходящих» симптомов болезни.

Пациенты жалуются на звон в ушах, головокружение, напряжение в глазных яблоках, снижение слуха и апатию.

«Они могут приходить и уходить в течение дня. Если они постоянны или очень интенсивны, вам следует сообщить об этом своему лечащему врачу», – передает телеканал «Звезда» со ссылкой на NHS.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Среди характерных симптомов омикрона врачи называют астению и головную боль. Специалист также предупредила, что результатом вирусных инфекций часто становится обострение хронических заболеваний у человека.

Сразу после выздоровления возвращаться к привычному образу жизни нельзя, так как недомогание и ряд симптомов сохранятся еще некоторое время.

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».



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