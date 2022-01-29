 

Ученые рассказали о пользе корицы в борьбе с лишним весом

29.01.2022, 10:28, Разное
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Ученые из Мичиганского университета после проведенного исследования рассказали о пользе корицы в борьбе с лишним весом. Помимо этого, пряность оказывает положительное влияние на состояние организма в целом.
Дело в том, что употребление корицы способно влиять на процессы метаболизма. Более того, включение пряности в рацион поможет избежать жестких диет и отказа от некоторых продуктов.

Исследование проводилось на грызунах, а после – на жировых клетках (адипоцитах) людей разных возрастов. Как выяснилось, в корице содержится коричневый альдегид, который положительно влияет на обмен веществ, защищая организм от скачков уровня сахара в крови и ожирения, так как запускает процесс сжигания жира.

Эксперты рекомендуют добавлять корицу в горячие напитки, приправлять курицу и прочие пикантные блюда. Другие исследования подтвердили, что включение в рацион этой пряности является эффективным средством профилактики деменции и улучшает когнитивные функции.

Источник: riafan.ru



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