Ученые рассказали о пользе корицы в борьбе с лишним весом

Ученые из Мичиганского университета после проведенного исследования рассказали о пользе корицы в борьбе с лишним весом. Помимо этого, пряность оказывает положительное влияние на состояние организма в целом.

Дело в том, что употребление корицы способно влиять на процессы метаболизма. Более того, включение пряности в рацион поможет избежать жестких диет и отказа от некоторых продуктов.

Исследование проводилось на грызунах, а после – на жировых клетках (адипоцитах) людей разных возрастов. Как выяснилось, в корице содержится коричневый альдегид, который положительно влияет на обмен веществ, защищая организм от скачков уровня сахара в крови и ожирения, так как запускает процесс сжигания жира.

Эксперты рекомендуют добавлять корицу в горячие напитки, приправлять курицу и прочие пикантные блюда. Другие исследования подтвердили, что включение в рацион этой пряности является эффективным средством профилактики деменции и улучшает когнитивные функции.

Источник: riafan.ru