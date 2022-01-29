 

Взгляд корреспондента Ouest-France из России – россияне не хотят воевать с Украиной

29.01.2022, 10:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Между жителями РФ и Украины сохраняются тесные связи, зачастую родственные, так что воевать с Украиной в РФ никто не хочет, пишет собкор Ouest-France в России. И по российскому телевидению ситуацию не нагнетают, а, наоборот, говорят, что Путин сделает всё возможное, чтобы войны не случилось.


AP

В РФ ситуация вокруг Украины не кажется драматичной, пишет собственный корреспондент Ouest-France в Москве Поль Гого. По его словам, русские не верят, что у РФ с Киевом, которому оказывает поддержку НАТО, будет реальный вооружённый конфликт. Тем более, как он отмечает в своих заметках в Twitter, что личные связи между россиянами и украинцами реальны, никто из РФ не хочет идти убивать украинцев.

Российское телевидение с 2014 года старается лишить легитимности украинского президента и постоянно нападает на американцев, пишет автор статьи. Из-за этого, вероятно, население РФ потеряло интерес к дипломатическим и политическим передрягам вокруг Украины.

В отличие от событий 2014 года «российская пропаганда, похоже, не пустилась в подготовку людей к конфликту в будущем», — пишет журналист. Наоборот, по его словам, если посмотреть российское телевидение, то можно сделать вывод, что войны не будет, потому что Путин сделает для этого всё возможное. Складывается впечатление, что российскую угрозу выдумали. И даже тема эта появляется в новостных передачах не на первом месте, а после репортажей об Олимпиаде в Пекине. Так что, по словам экспертов, если Кремль решит сделать шаг назад, многого он не потеряет.

Ряд российских СМИ провели опросы, чтобы узнать, что думает население по этому поводу. «Я воевать на Украину не пойду, это наши братья», — приводит автор статьи слова одного из опрошенных. «Я думаю, что это была бы абсолютно глупая война, не понимаю, зачем населению в ней участвовать», — сказала ещё одна дама.

При этом, по словам автора статьи, сами русские задокументировали укрепление вооружённых сил у границы с Украиной. Обеспокоены ростом напряжённости и бизнесмены: рубль падает, российская биржа несколько недель показывает низкие отметки. Европа и США предупредили, что военные действия повлекут за собой санкции. При этом российские банкиры признаются, что им есть что терять, пишет Ouest-France. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / “Мать позвала больная свекровь”. Джапарова рассказала подробности исчезновения в Крыму трехлетнего Мусы Сулейманова

29.05 / В Крыму собрались оценить экологический ущерб от украинской блокады

03.03 / Кличко дал показание по делу о расстрелах на Майдане

22.02 / Boeing посоветовала приостановить полеты своих лайнеров серии 777

24.01 / Во Франции задумались о новом карантине

18.04 / Премьер Чехии предрек отказ Росатому в допуске к тендеру на достройку АЭС

23.11 / Количество умерших от COVID-19 в Украине превысило 11 тыс.

15.04 / Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 1 июня

14.12 / Порошенко о приговоре генералу Назарову: В Генштабе РФ потирают руки

13.10 / VR-детектив о Нюрнбергском трибунале презентовали во МХАТе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика