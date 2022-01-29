Депутат Нифантьев раздал аптечки первой помощи ветеранам

В честь 30-летия Совета ветеранов района Орехово-Борисово Северное депутат Госдумы Евгений Нифантьев в рамках акции #Мывместе вручил руководителям организации аптечки первой помощи.

В поздравительной речи депутат отметил труд ветеранских советов на благо старшего поколения, а также поблагодарил за вклад в патриотическое воспитание молодежи, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«Очень важно в это непростое время поддержать наших граждан серебряного возраста. Аптечки первой помощи помогут им лучше следить за своим здоровьем, в том числе измерять давление, пульс и уровень кислорода в крови. Ветераны многое для нас сделали, они должны чувствовать нашу заботу», – отметил Евгений Нифантьев.

Активу Совета Ветеранов ОБС Нифантьев пожелала крепкого здоровья и долголетия.

В рамках акции #Мывместе депутат вручит аптечки первой помощи всем первичным организациям Совета ветеранов семи районов Южного административного округа Москвы и Советам инвалидов.