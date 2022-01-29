В Раде обвинили США в подрыве экономики Украины

Паника, которую сеют США и другой Запад по поводу «вторжения» России, негативно влияет на украинскую экономику, сообщил руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

Арахамия сообщил в интервью «Ліга.net», что «три, четыре, пять точных дат («вторжения») прошли, (…) это просто запугивание людей», украинцы это понимают, передает РИА «Новости».

Ранее в Киеве прошел митинг у стен Верховной Рады с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому не допустить войны с Россией.

Между тем сам Зеленский собрал представителей иностранных СМИ на пресс-конференцию и опроверг заявления о неизбежности войны, а также посетовал, что из-за паники с Украины уже выведено 12,5 млрд долларов, а на стабилизацию украинской экономики потребуется 4–5 млрд долларов.

Вместе с тем он заявил, что в случае начала масштабного наступления со стороны РФ ни одна страна не будет защищать Украину.