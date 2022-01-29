 

Теннисиста Медведева наказали за скандал на полуфинале Australian Open

29.01.2022, 10:12, Новости дня
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Российский теннисист Даниил Медведев получил два штрафа общей суммой в 12 тыс. долларов за то, что накричал на арбитра во время матча Открытого чемпионата Австралии.

Об этом сообщил в Twitter журналист Бен Ротенберг со ссылкой на официальные протоколы турнира.

Федерация тенниса Австралии наложила два штрафа – один в размере 8 тыс. долларов за «непристойность», а второй – 4 тыс. долларов за неспортивное поведение. Циципас получил штраф в размере 5 тыс. долларов за коучинг.

За неспортивное поведение штраф также получил канадец Денис Шаповалов, ему придется заплатить 15 тыс. долларов. Спортсмен сломал ракетку в четвертьфинальном матче против испанца Рафаэля Надаля.

В финале Australian Open – 2022 Медведев сыграет с Надалем. Матч состоится в воскресенье.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев вступил в перепалку с судьей во время полуфинального матча Australian Open против грека Стефаноса Циципаса. Медведева возмутили подсказки отца соперника. Россиянин в жесткой форме потребовал от судьи сделать предупреждение сопернику. 



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