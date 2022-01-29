 

Лавров пристыдил НАТО за ответ на требования по гарантиям безопасности

29.01.2022, 9:50, Разное
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На днях США и НАТО прислали письменный ответ на предложения Россия по гарантиям безопасности. Судя по заявлению Сергея Лаврова, реакция Вашингтона и представителей Североатлантического альянса не удовлетворила Москву. Впрочем, сейчас российские дипломаты заняты “проработкой” полученных документов.

Глава российского МИД отметил, что ответ от американской стороны является образцом дипломатии на фоне ответа от Организации Североатлантического договора. По слова руководителя внешнеполитического ведомства, натовцы попытались продемонстрировать всю исключительность альянса и выразить его особое предназначение. Читая этот ответ, Лавров испытал неловкое чувство. “Мне было немножко стыдно за тех, кто эти тексты писал”, – рассказал министр.

Говоря об антироссийских санкциях, которыми США по сей день пугают Россию, Лавров допустил разрыв отношений Москвы и Вашингтона. Ограничения, предполагающие полное отключение от финансово-экономических систем и касающиеся российского руководства, вполне могут привести к такому исходу. Дипломат уверен, что американские партеры это осознают.

Ранее первый заместитель главы Госдепартамента США Уэнди Шерман заявила, что Украина еще не достигла уровня, необходимого для вступления в НАТО. При этом американский дипломат подчеркнула, что Североатлантический альянс подтверждает амбиции Киева.



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