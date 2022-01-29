 

Какие льготы по имущественному налогу положены российским пенсионерам

29.01.2022, 9:50, Разное
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В Федеральной налоговой службе (ФНС) напомнили, что в России пожилые люди могут не платить имущественный налог – например, если они имеют квартиру или комнату, жилой дом или его часть, гараж или парковочное место, а также помещения для творческой деятельности (ателье, студия и т. п.) или хозяйственную постройку общей площадью не более 50 квадратных метров.

Если у пенсионера есть один дом, одна квартира и один гараж, то он освобожден от уплаты налогов по данным объектам. Однако если пожилой человек владеет двумя объектами недвижимости, то за один из них он должен заплатить, напомнил вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

Кстати, имущественный налог могут не платить не только пожилые люди, но и инвалиды первой и второй групп, а также инвалиды с детства. Льгота полагается даже в тех случаях, если пенсионер работает и получает заработную плату.

Однако при продаже недвижимого имущества пожилой человек обязан заплатить НДФЛ, если владел объектом меньше минимального срока владения: три года (наследство, приватизация, договор ренты, многодетные семьи) и пять лет (остальные случаи). Налог оплачивается с разницы между стоимостью покупки и продажи.

Чтобы получить льготы на имущество, необходимо обратиться в ФНС.

Ранее “Дни.ру” писали, какие нововведения по НДФЛ при операциях с недвижимостью вступили в силу в 2022 году. Например, теперь при заполнении налоговой декларации можно не указывать доходы от продажи движимого и недвижимого имущества до того, как завершится трех– или пятилетний срок владения им.



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