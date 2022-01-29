Украина обновила рекорд новых случаев COVID-19 в сутки, число умерших за время пандемии превысило 100 тыс.

Среди заболевших детей – 5 341, медработников – 806.

Выздоровело 7163 человека, госпитализировано – 3340 человек, 149 человек умерли.

Украина третий день подряд обновляет рекорд по числу заболевших СOVID-19 за сутки с начала пандемии: 27 января выявили 34 408 новых случая заболевания, 26 января – 32 393 новых случая. Ранее зафиксированный максимум составлял 27 377 (3 ноября 2021 года).

За все время пандемии в Украине: заболело – 4 017 961 человек; выздоровело – 3 615 257 человека; летальных исходов – 100 031.

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По данным Минздрава, больше всего инфицированных коронавирусом за сутки выявили во Львовской (3791), Одесской (2598) и Ивано-Франковской (2572) областях.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

В Минздраве ожидали очередной волны заболеваемости в конце января 2022 года.

20 января министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса “Омикрон”.

В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 составляют дети.

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