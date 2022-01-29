 

В Украине за сутки привили от коронавируса более 78,5 тыс. человек

29.01.2022, 9:48, Новости дня
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Первую дозу получили 27 672 человека, вторую дозу – 23 712 человек, дополнительную дозу – 736 человек, бустерную дозу – 26 444 человека. 

Всего с начала вакцинальной кампании привито хотя бы одной дозой 15 306 057 человек. Получили две дозы – 14 600 434 человека, дополнительную дозу – 16 362 человека, бустерную дозу – 322 543 человека. В общей сложности сделано 30 245 396 прививок.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/305651394922417

На сайте Минздрава указано, что прививки украинцам 28 января делали 868 мобильных бригад, также работали 3270 пунктов и 434 центра вакцинации. Использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (58 553), Sinovac (12 195), Moderna (6211) и AstraZeneca (1 605).

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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