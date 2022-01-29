Находка для худеющих: клубника поможет сбросить лишний вес

Простая клубника может стать неплохим помощником в похудении. Любимая многими ягода содержит ряд полезных веществ, позволяющих расщеплять не только подкожный, но и опасный для организма человека висцеральный жир. Об этом сообщают журналисты британского издания Daily Express.

Подкожный жир в той или иной мере есть у всех, и его легко заметить невооруженным глазом. Он защищает от холода и выступает источником энергии, однако в избытке плохо сказывается на внешнем виде. А вот висцеральный жир, обволакивающий внутренние органы, считается самым коварным: мало того, что от такого вида жира весьма сложно избавиться, так он еще и может послужить фактором риска развития ряда заболеваний.

Победить висцеральный жир поможет не только активный образ жизни в сочетании с правильным питанием и подсчетом БЖУ, но и обычная клубника. Так что летом будет легко совмещать приятное с полезным.

Клубника насыщена растворимой клетчаткой – это вид сложных углеводов, который способствует уничтожению жира и снижению веса в целом. Клетчатка регулирует уровень сахара и холестерина в крови, а также нормализует пищеварение. Бытует мнение, что данная разновидность углеводов даже может продлевать молодость организма. Одни словом, клетчатка для рациона – незаменимый плюс.

Но польза клубники этим не ограничивается. Летняя ягода уменьшает аппетит и усиливает выработку гормонов лептина и адипонектина, необходимых для эффективного снижения веса без вреда для организма. Именно поэтому эндокринологи советуют почаще употреблять клубнику в пищу.

Источник: tsargrad.tv