 

Собчак об интервью с Блиновской: «Пик моей карьеры»

29.01.2022, 9:44, Разное
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Во время беседы с Иваном Ургантом Ксения Собчак назвала интервью с Еленой Блиновской пиком своей карьеры. После встречи с автором марафона личностного роста у телеведущей появилось желание кардинально поменять медийный бизнес в стране.
Во время беседы с Иваном Ургантом Ксения Собчак назвала интервью с Еленой Блиновской пиком своей карьеры. После встречи с автором марафона личностного роста у телеведущей появилось желание кардинально поменять медийный бизнес в стране.

Ургант стал шутить над Собчак и напомнил, что ранее она неоднократно задавалась вопросом о том, каким образом у Блиновской получается зарабатывать такие огромные суммы в неделю. Ведущая интересовалась этим и в момент, когда была приглашена на корпоративную вечеринку коуча.

Собчак долго раздумывала над ответом на свой же вопрос и пришла к выводу, что следует менять построение рынка в данной области. Ургант снова ответил с иронией, сказав, что там вращается немаленькая денежная сумма, а супруга Константина Богомолова при этом находится в стороне и называет данное положение «непорядком».

Шоумен также вспомнил о провокационных съемках Собчак со «Скопинским маньяком», которые вызвали сильное негодование публики. Из более новых интервью, популярность имела беседа с Ольгой Бузовой. По словам Урганта, интервью с Блиновской сместило все прошлые на второй план и оказалось наиболее интересным для аудитории.

Источник: www.starhit.ru



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