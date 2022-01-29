 

Швейцария сообщила о наплыве российских беженцев из стран НАТО

29.01.2022, 9:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сотни россиян из стран ЕС и Северной Америки обратились к властям Швейцарии с просьбой предоставить им политическое убежище.

В качестве причины они чаще всего называют эскалацию конфликта между Россией и НАТО.

– В последнее время мы начали сталкиваться с откровенно враждебным отношением со стороны англичан. Местная пропаганда им все мозги промыла российской агрессией, — рассказал сын экс-главы РЖД, попросивший не называть его имя.

Россиянин добавил, что опасается стать заложником конфликта в случае провокации со стороны НАТО.

Из-за большого наплыва беженцев у швейцарских властей возникли проблемы с их расселением.

– Людям пришлось бросить всё: дома, машины, яхты. Сейчас им негде жить. Наша маленькая страна пока, к сожалению, не может обеспечить всех нуждающихся замками и поместьями, — сообщили в миграционной службе.

Представитель ведомства добавил, что «русские не ропщут и мужественно переносят спартанские условия проживания в пятизвездочных отелях».

Кроме Швейцарии о наплыве российских политических беженцев сообщили власти эмирата Дубай.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / «Рамзан сказал: “Нет разводов”. А я говорю: “Есть!”»

13.04 / Представительница певицы Zivert не захотела комментировать компрометирующие подопечную архивные фото

08.12 / «Сибур» объяснил покупку Шамаловым акций компании за 100 долларов

06.01 / “Я перестаю сопротивляться”: Роза Сябитова заявила о сильном недомогании

13.10 / Мнение: Азербайджанская армия в Гадруте

18.11 / «Армяне больше не могут считать Россию союзником»

18.12 / Волочкова объяснила, как ее “пьяное” видео с Джигурдой попало в Сеть

31.05 / Володин заявил о необоснованном росте цен на металл

09.03 / Актер Георгий Дронов заявил, что он против эмансипации

11.02 / Мнение: Государство обязано давать, но не имеет права диктовать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика