Швейцария сообщила о наплыве российских беженцев из стран НАТО
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Сотни россиян из стран ЕС и Северной Америки обратились к властям Швейцарии с просьбой предоставить им политическое убежище.
В качестве причины они чаще всего называют эскалацию конфликта между Россией и НАТО.
– В последнее время мы начали сталкиваться с откровенно враждебным отношением со стороны англичан. Местная пропаганда им все мозги промыла российской агрессией, — рассказал сын экс-главы РЖД, попросивший не называть его имя.
Россиянин добавил, что опасается стать заложником конфликта в случае провокации со стороны НАТО.
Из-за большого наплыва беженцев у швейцарских властей возникли проблемы с их расселением.
– Людям пришлось бросить всё: дома, машины, яхты. Сейчас им негде жить. Наша маленькая страна пока, к сожалению, не может обеспечить всех нуждающихся замками и поместьями, — сообщили в миграционной службе.
Представитель ведомства добавил, что «русские не ропщут и мужественно переносят спартанские условия проживания в пятизвездочных отелях».
Кроме Швейцарии о наплыве российских политических беженцев сообщили власти эмирата Дубай.
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