Швейцария сообщила о наплыве российских беженцев из стран НАТО

Сотни россиян из стран ЕС и Северной Америки обратились к властям Швейцарии с просьбой предоставить им политическое убежище.

В качестве причины они чаще всего называют эскалацию конфликта между Россией и НАТО.

– В последнее время мы начали сталкиваться с откровенно враждебным отношением со стороны англичан. Местная пропаганда им все мозги промыла российской агрессией, — рассказал сын экс-главы РЖД, попросивший не называть его имя.

Россиянин добавил, что опасается стать заложником конфликта в случае провокации со стороны НАТО.

Из-за большого наплыва беженцев у швейцарских властей возникли проблемы с их расселением.

– Людям пришлось бросить всё: дома, машины, яхты. Сейчас им негде жить. Наша маленькая страна пока, к сожалению, не может обеспечить всех нуждающихся замками и поместьями, — сообщили в миграционной службе.

Представитель ведомства добавил, что «русские не ропщут и мужественно переносят спартанские условия проживания в пятизвездочных отелях».

Кроме Швейцарии о наплыве российских политических беженцев сообщили власти эмирата Дубай.

—