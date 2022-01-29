 

Россия потребовала объяснить информацию СМИ о связи Канады с нацистами на Украине

29.01.2022, 9:28, Новости дня
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Россия запросила у Канады разъяснения по поводу публикаций в СМИ о том, что ее военные якобы занимаются подготовкой неонацистских формирований на Украине, сообщил посол в Оттаве Олег Степанов.

Степанов сообщил, что канадские СМИ «в течение нескольких последних месяцев сообщали о том, что, как выяснилось, в рамках операции Unifier десятки, если не сотни бойцов праворадикальных неонацистских формирований, таких как «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена – прим. ВЗГЛЯД)и «Азов», негласно прошли подготовку в рамках этой операции», передает РИА «Новости».

«Канадские журналисты задались вопросом, почему, собственно говоря, люди, которые носят свастики, вдруг в своих социальных сетях говорят, что их подготовили канадцы в рамках операции Unifier», – отметил он.

По словам дипломата, канадское Минобороны неохотно реагирует на публикации в прессе по этой теме, заявляя, что проводит собственное внутреннее расследование: «Они пытаются понять, как такое могло произойти. Но затем на это было наложено табу, и никаких дальнейших сообщений о том, как расследование проходит, каковы результаты этого расследования, не было».

Посол отметил, что подготовленные канадскими инструкторами бойцы отправляются в Донбасс и убивают других украинцев, это тоже вызывает озабоченность в Москве.

«То есть, по сути, даже в рамках, казалось бы, этой мирной безобидной миссии вы готовите одних украинцев убивать других. Как вы мне это объясните? И мне на это ответ никто не дал», – заключил Степанов.

Ранее глава минобороны Украины Алексей Резников обратился к канадскому правительству с просьбой расширить контингент военных инструкторов: «Было бы хорошо, если бы канадские инструкторы (…) были размещены в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на острове Змеином. Вместе с представителями Соединенного Королевства, США (…) Над этими территориями должны развеваться три флага – флаг Канады, флаг США и флаг Великобритании».

Вместе с тем издание Ottawa Citizen рассказало о том, что канадское министерство обороны проводило встречи с полком «Азов», в которых лично участвовал генерал-лейтенант Жан-Марк Лантье.

Колумнист газеты ВЗГЛЯД Андрей Манчук анализировал, зачем Канада тренирует украинских нацистов.

Отметим, что до этого на украинском кладбище Святого Владимира в городе Оквилл (провинция Онтарио, Канада) обнаружили «достопримечательность» – памятник «Борцам за свободу Украины». Надпись на нем гласит: «Светлая память участникам боев под Бродами в 1944 году». Монумент посвящен легионерам дивизии СС «Галичина».



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