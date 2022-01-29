 

Украинцы вышли на митинг против «войны с Россией»

29.01.2022, 9:28, Новости дня
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В Киеве прошел митинг у стен Верховной Рады с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому не допустить войны с Россией.

Организаторы акции заявили, что на фоне риторики властей о «возможной российской агрессии» напуганные украинцы начали скупать продукты в магазинах, а пожилые люди стали жаловаться на плохое самочувствие, передает издание «Вести.ua».

«Мы не хотим войны с российским народом! Российский народ не хочет войны с нами! Зачем все это, господин президент?», – обратились к Зеленскому митингующие.

Также участники акции держали в руках баннеры с фразами в адрес Зеленского: «Хватит мямлить» и «Прекрати издеваться над народом».

Ранее Зеленский собрал представителей иностранных СМИ на пресс-конференцию и опроверг заявления о неизбежности войны, а также посетовал, что из-за паники с Украины уже выведено 12,5 млрд долларов, а на стабилизацию украинской экономики потребуется 4–5 млрд долларов.

Вместе с тем он заявил, что в случае начала масштабного наступления со стороны РФ ни одна страна не будет защищать Украину.



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