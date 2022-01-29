Недоеденные остатки с банкета “Газпрома” в Новосибирске развезли по местным школам

В Новосибирске школьники в социальных сетях поделились фотографиями престижных и дорогих обедов со столовых.

Ученики хвастались омарами, черной икрой, трюфелями и фуа-гра на фоне пресных супов и перловой каши на воде. Изысканные блюда в школу принесли сотрудники местного филиала “Газпрома”, которые устроили банкет в честь закрытия долга перед китайскими инвесторами.

Новосибирский представитель газовой корпорации рассказал, что стажеры по ошибке закупили слишком много блюд из местного ресторана и сотрудники не осилили и треть. Чтобы еда не привлекла бездомных и пенсионеров к мусорному баку офиса филиала еду отвезли в местные школы и раздали детям.

– Пусть хоть раз в жизни попробуют человеческую еду, что детей так тянет кушать эти каши, неужели не могут нормальное блюдо заказать у школьного шеф-повара?, — заявил менеджер Газпрома в Новосибирске.

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