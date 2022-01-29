 

Итальянский сенатор поддержал Россию в ее противостоянии с НАТО: Надеюсь, здравый смысл возобладает

29.01.2022, 9:04, Разное
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Россию явно не устраивает ответ США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в Москве сейчас тщательно изучают документы, которые направили американские коллеги и представители альянса. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, если договориться не удастся, то Россия примет ответные меры.

Обеспокоенность Москвы понимает итальянский сенатор, депутат от партии “Движение пяти звезд” Джанлука Феррара. Он, как и российские политики, помнит, что несколько десятков лет назад Запад обещал нерасширение НАТО на восток. Сейчас же Россия окружена силами Североатлантического альянса, отметил иностранный депутат.

При этом сенатор считает, что Украина, будучи суверенным государством, имеет право на присоединение к НАТО. Однако, если это действительно случится, то рядом с Россией окажутся враждебно настроенные против нее силы.

“Я надеюсь, что здравый смысл возобладает”, – цитирует Феррара RT.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил о намерении США столкнуть Украину и Россию. Однако РФ не станет воевать со своими соседями, поскольку выступает за мир, отметил политик.



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