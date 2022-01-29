Зеленский отреагировал на предложение Лаврова приехать на переговоры

В пятницу, 28 января, Сергей Лавров пригласил Владимира Зеленского приехать в Россию ради обсуждения нормализации отношений Москвы и Киева, которые пострадали из-за действий режима нынешнего украинского лидера. По словам российского министра, президент Украины может приехать в столицу РФ, в Сочи или Санкт-Петербург.

Зеленский отреагировал на предложение Лаврова. Лидер Незалежной обозначил, что намерен разговаривать о Донбассе, однако обсуждать этот вопрос Москва, как отметил политик, не намерена. По мнению президента Украины, переговоры, на которых не будет речи о Донецке и Луганске, не будут результативными.

Украинский лидер не понимает, почему его приглашают в Сочи. “Чтобы я на лыжах

покатался?”, – возмутился Зеленский. Он, в свою очередь, предложил Лаврову приехать в Одессу и искупаться в море. Как отмечает LIFE, бывший комик не правильно понял главу российского МИД.

Ранее Владимир Зеленский назвал главный приоритет Украины в отношении Донбасса. Президент отметил, что Киев выступает за достижение стабильности в регионе. Он надеется, что в скором времени состоятся переговоры лидеров “нормандской четверки”.