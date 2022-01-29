Мнение: О горькой правде про вакцину из России… Кого купили, чтобы её скрыть?

Мы живём в мире, где всё тайное становится явным. Иногда, впрочем, от этого становится горько. Чрезвычайно горько. Да, «всё продаётся, и все покупаются». Ну, почти…

Но чтобы настолько? Но что бы в прямом смысле в вопросе жизни и смерти?

Это же кем надо быть-то?

Очень важная заметка о том, что популярная российская разработка от ковида, некая «вакцина», по факту обладает «отрицательной эффективностью», сиречь опаснее для привитых ею, чем для вообще невакцинированных, подверглась в #ЖЖ суровой цензуре. Её попросту убрали в «Другое».

Это такой специальный раздел в «Живом Журнале», призванный сделать мёртвыми попавшие туда посты. Они ведь исключаются из общего рейтинга и остаются лишь чтивом для узкого круга подписчиков конкретного блога. В общем, кладбище…

Обычно на него отправляются репосты-перепосты популярных записей в других дневничках, а также всякого рода «эротика» от греха подальше. Но иногда — и, надо полагать, небезвозмездно, — включается режим «Цензура». Как и сейчас. Заметка про упомянутую «вакцину» была исключена из общего рейтинга вручную. Что подтверждает вот этот неоспоримый факт: изначально позиция в общем топе ей всё же была присвоена. Автоматом. По числу просмотров. Но затем на Топ опустилась карающая рука неизвестного цензора «редактора».

Не только лишь одному Богу ведомо, в чём тут был интерес…

Но, ладно, мы люди не гордые. Можем повторить © А вдруг на этот раз «ножницы цензуры» промахнутся?

«М-да, теперь это уже не версия околомедицинских маргиналов и прочих антиваксеров, а научно доказанный факт. И сам вопрос — может ли вакцина вызывать CoVID-19? — теперь тоже не выглядит совсем по-идиотски. Ну, хорошо, пусть даже на деле вакцина не «вызывает», а всего лишь, возможно, увеличивает риск заболевания для… вакцинированных ею . То есть, обладает отрицательной эффективностью.

Всё равно ведь ситуация не айс.

О какой вакцине идёт речь?

Петербургские учёные показали результаты первого сравнительного исследования эффективности всех российских вакцин против штамма «Дельта». Антон Барчук, Артемий Охотин, Михаил Черкашин и Оксана Станевич из Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге проанализировали данные о петербуржцах с симптомами и подтверждённым COVID-19, собранные с 6 по 14 октября 2021 года. Само исследование проводилось по методу «случай—контроль». «Случаи» — 1198 человек с симптомами и подтверждённой коронавирусной инфекцией, направленные на КТ. Врачи МИБС собирали данные о состоянии здоровья пациентов, статусе вакцинации (полная или частичная) и типе прививки, а также уточняли, болел ли человек COVID-19 в прошлом (получал ли положительный результат ПЦР не менее чем за два месяца до обращения в МИБС). В контрольную группу («контроль») включили участников другого исследования (2747 человек) — распространённости антител к коронавирусу (сероопрос) в Санкт-Петербурге,— которое учёные Европейского университета с коллегами проводили в то же время. Из них 1175 были полностью вакцинированы «Спутником V», 243 — «Спутником Лайт», 104 — «КовиВаком» и 28 — «ЭпиВакКороной».

Исследователи оценивали, как вакцинация защищает от симптоматического течения коронавирусной инфекции и поражения легких. По их данным, эффективность «Спутника V» составила 58%, «Спутника Лайт» — 50%, «КовиВака» — 38%, а «ЭпиВакКороны» — та-дам! — минус 40%.

Представитель группы исследователей Антон Барчук объясняет, что в группе невакцинированных невозможно было выявить всех, кто болел бессимптомно, поэтому показатели «немного смещены в сторону занижения эффективности». «Таким образом, в реальности эффективность „Спутника“ не 58, а 70 процентов и выше», — уточнил он. При этом отрицательная эффективность «ЭпиВакКороны» говорит о том, что риск болезни среди вакцинированных этим препаратом выше, чем у непривитых.

«Скорее всего, это связано с тем, что среди невакцинированных жителей города много переболевших. То есть, если бы не это обстоятельство, мы бы не увидели более высокого риска заболеть у привитых „ЭпиВакКороной“. Но поскольку сравниваем с людьми, среди которых много переболевших, а значит, защищённых уже перенесённой болезнью, то и в сравнении с ними эта вакцина показывает отрицательную эффективность», — пояснил Антон Барчук.

Тут нужно отметить, что данные об эффективности «Спутника», полученные петербургскими учёными, в целом совпадают с результатами других исследований (или незначительно от них отличаются). В частности, исследование, проведенное двумя венгерскими вузами совместно с Минздравом страны, говорит о 85,7% эффективности «Спутника V». Совместная работа учёных из Института Спалланцани в Италии и центра им. Гамалеи показывает 74,2% эффективности, правда, при заражении штаммом «Омикрон». А вот независимого анализа защитных свойств двух других российских препаратов раньше не проводилось.

Впрочем, в Центре «Вектор», который разрабатывал «ЭпиВакКорону», считают, что полученные негативные данные могли быть связаны с недостаточным объёмом выборки и с её смещением. Дескать, препарат чаще выбирают пожилые и люди с хроническими заболеваниями. А ещё исследователи могли ошибиться ввиду малого охвата населения вакцинацией. С другой стороны, сомнения относительно «ЭпиВака» высказывались и раньше. Но их списывали на некую кампанию против российской вакцины, к разработке и продвижению которой приложила руку нынешняя руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. И, вероятно, небезвозмездно…

Примечание для особо одарённых: эта заметка — не против вакцин и не против вакцинации, она против коррупции. Против откровенного лоббирования российскими чиновниками от медицины сомнительных средств от новой коронавирусной инфекции, в распространении которых имеется явная материальная заинтересованность…

Теперь, когда ранние осторожные предположения нашли своё подтверждение в научном исследовании, власти будут говорить о «некомпетентности» питерских учёных?

Ведь #деньги же не пахнут?»

А давайте-ка в дополнение к предыдущей заметке ещё узнаем мнение народа?

View Poll: Вакцины

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