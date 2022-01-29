Зимняя Олимпиада в Пекине — первая, где практически весь снег будет искусственным

За несколько дней до начала зимней Олимпиады в Пекине, на лыжных трассах китайские эксперты по созданию искусственного снега занимаются последними приготовлениями, передаёт South China Morning Post. Это будут первые игры, где практически весь снег искусственный, а в рамках «зелёного» духа мероприятия организаторы для производства задействуют воду повторного использования и дождевые осадки.

Эти китайские учёные помогают готовить искусственный снег для зимней Олимпиады в Пекине. Игры 2022 года — первые, где практически 100 процентов снега будет искусственным, ведь многие соревнования проходят в областях, где выпадает относительно мало снега.

При этом это не первая Олимпиада, в которой используется искусственный снег. На предыдущих зимних играх в 2010, 2014 и 2018 годах часть снега тоже была искусственной.

ВАН ФЭЙТЭН, руководитель рабочей группы по созданию искусственного снега: Настоящий снег очень пушистый, у него очень маленькая плотность. Искусственный снег, который делают машины, намного твёрже, он состоит из более крупных частиц.

Эксперты из группы по созданию искусственного снега кропотливо измеряют диаметр крупинок снега, чтобы удостовериться, что его плотность, твёрдость и процент содержания воды соответствуют олимпийским требованиям.

ЧЖАО ШОУДУН, эксперт рабочей группы по созданию искусственного снега: Моя обязанность заключается в измерении диаметра снежных частиц, потому что от него будет зависеть вся структура и упругость снежных трасс.

Впрочем, некоторые спортсмены выражали обеспокоенность, что искусственный снег не очень подходит для определённых соревнований. По их словам, искусственный снежный покров твёрже и скольжение из-за него идёт быстрее.

Тем не менее искусственный снег на трассах используется всё чаще, в США к нему прибегает 91 процент горнолыжных курортов. Как заявляет американское правительство, из-за климатических изменений зимы в стране становятся короче, снега выпадает меньше. Эксперты в Европе предупреждают, что из-за роста температур под угрозой могут оказаться две трети горнолыжных курортов региона.

Создание искусственного снега, в свою очередь, чревато последствиями для окружающей среды. По некоторым оценкам, чтобы покрыть площадь 1 акр (около 4047 метров квадратных) слоем снега толщиной 1 фут (примерно 30 сантиметров), необходимы сотни тысяч галлонов воды (1 галлон приблизительно равен 3,8 литра). Согласно некоторым исследованиям, на Олимпиаду может уйти 49 миллионов галлонов (185,5 миллиона литров) химически обработанной воды. Такая вода может оказать негативное влияние на биологическое разнообразие в регионе, растительный покров и его рост.

Китай утверждает, что при создании искусственного снега применяет исключительно повторно используемую воду и дождевые осадки.

Зимняя Олимпиада в Пекине будет проходить с 4 по 20 февраля. Китайская столица станет первым городом, который провёл и летние, и зимние Олимпийские игры.

Дата публикации 28 января 2022 года.