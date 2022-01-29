Путин поручил доработать проект новой концепции внешней политики

Президент РФ Владимир Путин поручил доработать проект новой концепции внешней политики РФ после концептуального обсуждения документа на Совете безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

У него уточнили, был ли принят проект сегодня. «Нет, сегодня было концептуальное обсуждение подготовленного проекта. И по итогам есть поручение президента доработать, а потом уже принять концепцию», – передает слова Пескова РИА «Новости».

МИД РФ подготовил проект обновленной редакции концепции внешней политики, где учел последние изменения в международной политике за последние пять лет.

Ранее Путин говорил, что конкретные направления внешнеполитической, дипломатической работы планируется зафиксировать в готовящейся новой редакции концепции внешней политики. По его мнению, этот документ и утвержденная летом Стратегия национальной безопасности РФ будут являться дорожной картой для МИД и других министерств и ведомств.

В Кремле заявили, что президент Владимир Путин принимает все необходимые меры для сохранения безопасности и интересов РФ и ее граждан на должном уровне.