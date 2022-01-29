При пожаре в доме под Архангельском погибли четыре ребенка

Тела пяти человек, в том числе четверых детей, обнаружили при тушении пожара в поселке Плесецк Архангельской области в ночь на субботу, сообщили в региональном ГУ МЧС.

В ведомстве сообщили, что в 3.20 субботы поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном доме на 12 квартир, передает РИА «Новости».

«По прибытии областной пожарной части происходило горение в квартире на втором этаже. Пожар ликвидирован на площади пять квадратных метров. В ходе тушения пожара обнаружены тела пяти человек, из них четыре ребенка», – добавили в МЧС.

Ранее при пожаре в Екатеринбурге погибли двое детей.