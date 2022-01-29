 

Москвичам пообещали «мартовское» потепление

29.01.2022, 8:42, Новости дня
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Средняя температура в последний день января и начале февраля в Москве будет составлять около минус трех градусов, что климатически соответствует показателю марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд заявил, что «климатическая средняя температура в Москве в конце января – минус 10 градусов, а будет днем от нуля до минус двух, по области до плюс одного градуса», передает РИА «Новости».

Оттепельная погода, среднесуточная температура будет близка к минус трем градусам, что характерно для 10-11 марта.

Он также добавил, что климатически 31 января и 1 февраля – это самые холодные дни, однако в этом году в эти дни будет очень тепло. Например, в Москве будет на восемь градусов выше нормы.

Ранее в Гидрометцентре РФ заявили, что жителям столичного региона сильных морозов уже можно не опасаться. Вместе с тем сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что наступающие на Москву циклоны «Надя» и «Мария» принесут пятидневные снегопады.



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