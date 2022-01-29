24 канал – НАТО убеждается в том, что РФ — «агрессивный зверь», которого надо укрощать

Вице-премьер по европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина уверена, что НАТО на собственном опыте убедится, что Россию — «агрессивного зверя, с которым нельзя вести переговоры», — надо укрощать. Как передаёт «Телеканал новин 24», Стефанишина добавила, что поведение РФ не приведёт ни к чему, а письменный ответ, в котором альянс отказал в выполнении требования Москвы не принимать Украину, говорит о неизменности позиций блока.



AP

НАТО дало РФ письменный ответ, в котором альянс официально отказал в выполнении требования не принимать Украину. Как передаёт «Телеканал новин 24», вице-премьер по европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что это показывает неизменность позиций альянса.

«Думаю, очень хорошо, что сейчас не только через призму Украины, на собственном опыте союзники убедятся, что этого агрессивного зверя, с которым нельзя вести переговоры, надо укрощать», — подчеркнула Стефанишина.

По её словам, вопрос политики открытых дверей не является предметом обсуждений, есть готовность к диалогу по вопросам вооружения, учений на взаимной основе.

«Хотелось бы, чтобы НАТО принимал быстрые решения так, как мы хотим. Например, чтобы мы получили план действий по членству. Однако в альянсе никогда не принимают быстро решений», — объяснила Стефанишина.

Она считает, что поведение РФ не приведёт ни к чему, потому что физически невозможно принимать решения быстро. Поэтому НАТО и анонсировало постоянный диалог в рамках Совета РФ — НАТО.

«Поэтому этот документ представили как письменный ответ на недопустимые ультиматумы России. Мы не ожидаем (думаю, что союзники также) какой-либо ещё ответ на этот вопрос, но важно поддерживать диалог, общаться в рамках формата Совет РФ — НАТО», — сказала вице-премьер.