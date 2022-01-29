Столтенберг заявил о невозможности задействовать войска НАТО на Украине

Пятая статья вашингтонского договора НАТО о коллективной обороне не может быть введена в действие при нападении на страну-партнера, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Далее он уточнил, что сейчас у НАТО нет никаких планов по размещению боевых групп НАТО на Украине. При этом отмечается, что есть разногласия между союзниками по блоку, какую конкретную помощь оказать сейчас Киеву.

«Что касается того, какую помощь оказывать Украине, которая не является членом альянса, а весьма ценным партнером… Есть некоторые разногласия между членами альянса. Я не пытаюсь это скрыть», – передает слова Столтенберга РИА «Новости».

При этом Столтенберг подчеркнул, что в вопросе защиты непосредственно членов альянса «никаких разногласий нет, и это обязательство будет выполняться на сто процентов».

«Нужно четко различать готовность НАТО защищать свою территорию и оказание помощи Украине путем поставок и подготовки военных, по которым в альянсе есть определенные разногласия», – сказал генсек НАТО.

Пятая статья гласит, что если одно государство – член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные государства – члены будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на все страны НАТО и предпримут действия.

Напомним, Киев и страны Запада считают, что РФ готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. МИД опубликовал проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.