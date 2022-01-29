 

Стоимость барреля нефти Brent превысила 90 долларов

29.01.2022, 7:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превысила 90 долларов за баррель впервые с октября 2014 года, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 17:04 мск, стоимость Brent росла более чем на 2%, торгуясь на уровне 90,01 долларов за баррель (+2,09%). В последний раз стоимость Brent превышала 90 долларов за баррель в октябре 2014 года, передает ТАСС.

Из данных торгов следует, что по состоянию на 17:14 мск, цена фьючерса на нефть марки Brent растет на 1,62%, до $89,6 за баррель.

В пятницу утром стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,44%, до 88,56 доллара за баррель.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Маляр: В Киеве и области волна суицидов среди подростков. Есть версия, что в интернете снова запустили “группы смерти” а-ля “Синие киты”

04.09 / НАТО созывает заседание, чтобы обсудить отравление Навального

30.06 / Смартфон Galaxy A42 станет самым недорогим у Samsung с поддержкой 5G

28.07 / Диетолог объяснил опасность употребления арбуза в больших количествах

12.07 / Welt – из-за пандемии немецкие студенты вынуждены бороться с одиночеством и отсутствием денег

10.05 / Во Франции назвали политизированным новое обращение военных

04.10 / Le Figaro – «хотим жить и работать спокойно» — в Париже прошёл митинг против легальных наркопритонов

27.06 / Дзюба поднялся на девятое место в списке лучших бомбардиров “Зенита”

25.12 / В Одесской области две шестилетние девочки получили огнестрельные ранения. Они попали на растяжку во дворе дома

06.10 / РДШ исполнило мечты учителей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика