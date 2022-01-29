Стоимость барреля нефти Brent превысила 90 долларов

Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превысила 90 долларов за баррель впервые с октября 2014 года, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 17:04 мск, стоимость Brent росла более чем на 2%, торгуясь на уровне 90,01 долларов за баррель (+2,09%). В последний раз стоимость Brent превышала 90 долларов за баррель в октябре 2014 года, передает ТАСС.

Из данных торгов следует, что по состоянию на 17:14 мск, цена фьючерса на нефть марки Brent растет на 1,62%, до $89,6 за баррель.

В пятницу утром стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,44%, до 88,56 доллара за баррель.