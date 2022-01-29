 

Россия осудила «лихорадочную накачку» Украины оружием США

29.01.2022, 7:14, Новости дня
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Сумасбродные «страшилки» Вашингтона о вторжении РФ на Украину так и не сбылись, заявило российское посольство в США.

Посольство в Facebook заявило, что власти США «изо дня в день рекламируют свою лихорадочную активность по поставке сотен тонн военной помощи Украине», причем «делается это под припевы о том, будто бы русские спят и видят, как бы напасть» на Украину.

По мнению российской стороны, «очевидно, что безостановочная накачка» Украины «новыми вооружениями фактически подстрекает на силовые авантюры против жителей Донбасса». Так, посольство указывает, что украинские военные «открыли огонь по многоквартирному дому в поселке Ясное вблизи города Докучаевска».

Россия призвала США «заставить своих подопечных выполнять Минские договоренности, а не потакать их воинственному зуду и попыткам насильственной ассимиляции русскоязычного населения».

Напомним, с 2014 года Киев получил военной помощи на 2,7 млрд долларов, и только за 2021 год сумма такой помощи со стороны США составила более 650 млн долларов. В 2022 году западные страны заметно активизировали военную поддержку Украины. В дипмиссии США указали на готовность Вашингтона «предоставить Украине гораздо больше».



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