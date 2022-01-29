Стая собак напала на девочку на Чукотке

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29.01.2022, 7:14, Новости дня
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В поселке Угольные Копи на девочку напала стая собак, девочке потребовалась медицинская помощь, информирует прокуратура Чукотского автономного округа.

Прокуратура сообщила, что в приемное отделение Чукотской окружной больницы «за оказанием медицинской помощи обратилась несовершеннолетняя 2007 года рождения». На девочку во дворе жилого дома «напала стая собак» и «причинила телесные повреждения в виде укушенной раны средней трети левой голени». Сотрудники больницы сообщили о случившемся в полицию. После осмотра и оказания медицинской помощи ребенку назначено амбулаторное лечение, сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура напомнила, что после нападения на другого ребенка безнадзорного животного в городе Певек с администрации городского округа взыскано 25 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда за причинение телесных повреждений несовершеннолетней.

Региональным департаментом сельского хозяйства и продовольствия заключены контракты на создание приютов для содержания животных без владельцев. При этом указывается, что «проблемы с безнадзорными животными остаются для региона актуальными, в населенных пунктах округа наблюдается значительное количество собак без владельцев, объединяющихся в стаи от десяти и более особей, что вызывает угрозу для населения, приводит к нападению и нанесению травм, в том числе несовершеннолетним».

Напомним, в Забайкалье в поселке Домна от нападения стаи собак погибла семилетняя девочка. Трагедии предшествовала схожий инцидент в Якутске, где жертвой нападения собак стала 53-летняя Сардана Слепцова, доцент Северо-Восточного федерального университета. В Астрахани бездомные собаки насмерть загрызли мужчину.



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