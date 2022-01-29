 

Бразилия перед визитом Болсонару в Москву напомнила США о своем суверенитете

29.01.2022, 7:14, Новости дня
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Бразилии не нужно разрешение других государств, чтобы проводить собственную внешнюю политику, заявили в МИД страны, комментируя рекомендации Госдепа США в связи с визитом президента Бразилии Жаира Болсонару в Москву.

Би-би-си в преддверии запланированного на февраль визита направила в Госдеп запрос об отношении к предстоящей поездке Болсонару в Москву. Госдеп ответил, что «узнал о визите из открытых источников», Бразилиа не оповестила о нем Вашингтон по дипломатическим каналам. Власти США считают, что «Бразилия несет ответственность за защиту демократических принципов и порядка, основанного на правилах, и должна доносить это послание до РФ при любой возможности».

Источник Би-би-си в МИД Бразилии ответил на это, что его государство суверенно отстаивает свои интересы, «не спрашивая разрешения ни у каких стран». Подчеркивается, что исторически Бразилия «введет диалог со всеми государствами, что не означает, что она согласна с действиями собеседников», передает ТАСС.

Напомним, Болсонару – один из наиболее скандальных лидеров современности. Он прилетит в Москву по личному приглашению президента РФ Владимира Путина.



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