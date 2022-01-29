Дуда заявил об отсутствии прямой военной угрозы Польше

Для Польши сейчас не существует прямой военной угрозы, сообщил президент страны Анджей Дуда перед заседанием совета нацбезопасности страны.

«Я рад, что вы понимаете проблему той, у меня нет никаких сомнений, общей ответственности за судьбу Польши в особенной международной ситуации, которой не было с начала моего президентства. Можно смело сказать, что такой ситуации, как сейчас, не было с 1989 года. Она специфическая», – сказал Дуда, передает РИА «Новости».

Он добавил, что убежден в отсутствии серьезной непосредственной военной угрозы для Польши.

«Нет никаких сигналов, которые указывали бы на такую непосредственную угрозу. Но без сомнения в том, что на наших глазах ситуация в области военной безопасности в нашей части Европы меняется», – подчеркнул польский лидер.

Ранее власти Польши заявили, что пока не планируют эвакуировать своих дипломатов с Украины, но разработали план на случай появления такой необходимости.

Напомним, пять стран – Австралия, Британия, Германия, Канада и США – эвакуируют часть своих дипломатов и членов их семей с Украины на фоне заявлений о якобы скором «вторжении России». При этом в Киеве сочли решение об эвакуации преждевременным.