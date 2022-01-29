 

Дуда заявил об отсутствии прямой военной угрозы Польше

29.01.2022, 6:28, Новости дня
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Для Польши сейчас не существует прямой военной угрозы, сообщил президент страны Анджей Дуда перед заседанием совета нацбезопасности страны.

«Я рад, что вы понимаете проблему той, у меня нет никаких сомнений, общей ответственности за судьбу Польши в особенной международной ситуации, которой не было с начала моего президентства. Можно смело сказать, что такой ситуации, как сейчас, не было с 1989 года. Она специфическая», – сказал Дуда, передает РИА «Новости».

Он добавил, что убежден в отсутствии серьезной непосредственной военной угрозы для Польши.

«Нет никаких сигналов, которые указывали бы на такую непосредственную угрозу. Но без сомнения в том, что на наших глазах ситуация в области военной безопасности в нашей части Европы меняется», – подчеркнул польский лидер.

Ранее власти Польши заявили, что пока не планируют эвакуировать своих дипломатов с Украины, но разработали план на случай появления такой необходимости.

Напомним, пять стран – Австралия, Британия, Германия, Канада и США – эвакуируют часть своих дипломатов и членов их семей с Украины на фоне заявлений о якобы скором «вторжении России». При этом в Киеве сочли решение об эвакуации преждевременным.



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