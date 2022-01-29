Киев попросил США о санкциях против Nord Stream 2 AG и гибких кредитах

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук направил письмо американским сенаторам, попросив их ввести санкции против «Северного потока – 2» и предоставить Украине «гибкие кредиты».

Источники Axios сообщили, что Стефанчук просит ввести «незамедлительные» санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG, а также против всех важных финансовых учреждений России. Кроме того, в письме содержится просьба оказать ускоренную и более высокоэффективную помощь в сфере безопасности, включая средства ПВО, «противокорабельные и противотанковые средства, гибкие кредиты и механизмы финансирования», передает РИА «Новости».