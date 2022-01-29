Москвичам пообещали потепление и глубокие сугробы

Жители столичного региона в скором времени почувствуют оттепель, сильных морозов уже можно не опасаться, сообщил Гидрометцентр России.

«Наступает кульминация зимы. В годовом ходе для завершающих дней января и начала февраля – норма средней суточной температуры самая низкая. Однако сильных морозов в столичном регионе можно не опасаться – температура будет колебаться в пределах, превышающих климатическую норму примерно на шесть-семь градусов, и даже кратковременно (в понедельник) достигнет оттепельных значений», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также отмечается, что в Москве усилятся ветер, будет больше снега и метелей, вырастут и сугробы.

Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что наступающие на Москву циклоны «Надя» и «Мария» принесут пятидневные снегопады.