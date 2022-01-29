Украина попыталась объяснить цели передвижения российских войск

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, чего, по его мнению, добивается РФ с помощью передвижения войск.

Резников полагает, что Москва еще «не приняла решения» о проведении военной операции. Он выразил надежду, что такого решения и «не примут». Министр считает, что «Россия пытается, прежде всего, занять позицию силы для переговоров с Вашингтоном и странами Европы». Он заявил, что «угроза вторжения» может использоваться «для проверки единства» НАТО и ЕС, передает ТАСС со ссылкой на Figaro.

Во вторник Резников сообщил о том, что из-за возможной эскалации в Донбассе паниковать не следует. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес РФ в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории РФ рядом с украинской границей из-за напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО. Подчеркивалось не раз, что РФ ни на кого не собирается нападать.