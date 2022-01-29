США усомнились в надежности Германии

Американский посол в Берлине Эмили Хабер в письме, направленном в МИД Германии, раскритиковала «сдержанность» Германии в ситуации вокруг Украины, сообщают СМИ.

Как пишет Spiegel, Хабер утверждает, что в СМИ и Конгрессе США воспринимают Германию «в качестве тормоза по теме санкций против России». У Вашингтона «вызывает негодование» блокирование Берлином поставок оружия на Украину. Саму Германию в США начинают воспринимать как «ненадежного партнера». Критика, в частности, идет со стороны республиканцев.

По информации издания, Хабер начала письмо со слов «Берлин, у нас проблема». «В Вашингтоне, написала Хабер, такую позицию объясняют тем, что Берлин хочет продолжать получать дешевый газ из России», – приводит РИА «Новости» текст материала Spiegel.

Напомним, СМИ сообщали, что Берлин не разрешает Эстонии передать Украине вооружение, которое имеет немецкое происхождение. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что власти Германии также не планируют отправлять летальное вооружение Украине.