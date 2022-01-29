В Чехии заподозрили военного из РФ в причастности ко взрывам на складах во Врбетице

Следствие по делу взрывов на военных складах в деревне Врбетице на востоке Чехии объявило, что появился новый фигурант дела – проживающий в Греции владелец чешского паспорта, бывший российский военнослужащий Николай Шапошников.

Источник в полиции сообщил Чешскому радио, что Шапошников тесно сотрудничал с арендовавшей склады коммерческой компаний Imex Group. Следователи считают, что он мог сотрудничать с двумя агентами российских спецслужб, которых подозревают в размещении там взрывных устройств. Якобы Шапошников не раз встречался с их начальником, передает ТАСС со ссылкой на сообщение радио.

Сам Шапошников через адвоката Imex Group опроверг утверждения о контактах со спецслужбами из России.

Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы РФ в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.

1 июля посла Чехии вызвали в МИД РФ в связи с заявлениями Праги по поводу компенсаций ущерба от взрывов во Врбетице. В конце июня чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что руководство республики не рассматривает иных версий взрывов на складах, обвинив российские спецслужбы.