 

В Чехии заподозрили военного из РФ в причастности ко взрывам на складах во Врбетице

29.01.2022, 4:57, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Следствие по делу взрывов на военных складах в деревне Врбетице на востоке Чехии объявило, что появился новый фигурант дела – проживающий в Греции владелец чешского паспорта, бывший российский военнослужащий Николай Шапошников.

Источник в полиции сообщил Чешскому радио, что Шапошников тесно сотрудничал с арендовавшей склады коммерческой компаний Imex Group. Следователи считают, что он мог сотрудничать с двумя агентами российских спецслужб, которых подозревают в размещении там взрывных устройств. Якобы Шапошников не раз встречался с их начальником, передает ТАСС со ссылкой на сообщение радио.

Сам Шапошников через адвоката Imex Group опроверг утверждения о контактах со спецслужбами из России.

Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы РФ в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.

1 июля посла Чехии вызвали в МИД РФ в связи с заявлениями Праги по поводу компенсаций ущерба от взрывов во Врбетице. В конце июня чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что руководство республики не рассматривает иных версий взрывов на складах, обвинив российские спецслужбы. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12 / Огневич рассказала, какие изменения запланировала на следующий год

21.01 / Путин предложил проиндексировать пенсии военных

05.01 / Арабские страны прекратили блокаду Катара

11.03 / Против отца сестер Хачатурян завели дело посмертно

19.09 / Финальная экспертиза делу “Роттердам плюс” сняла все сомнения в обоснованности формулы – адвокат

22.12 / “Кисуля такая”, “Эти ноги”. Экс-возлюбленная Хлывнюка модель Гоций станцевала перед камерой в купальнике

18.01 / Дым над Капитолием. В преддверии инаугурации рядом со зданием Конгресса США начался пожар

26.03 / “Единственный бенефициар затягивания – Терехов”. Политтехнолог Одарченко анонсировала опрос в Харькове в день, когда должны были пройти выборы мэра

22.06 / Посол США вернется в Москву на этой неделе – Госдеп

11.01 / Памятнику нововоронежской Аленке нашли замену

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика