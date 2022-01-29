Девочка придумала историю про похищение ребенка в Екатеринбурге ради прогула занятий

В Екатеринбурге 9-летняя девочка придумала историю с похищением мальчика, чтобы не ходить на занятия по танцам. Предполагаемого педофила искали десятки полицейских.

«В полицию через оператора «02» обратилась женщина, которая сообщила о похищении несовершеннолетнего. По словам заявительницы, о происшествии ей сообщила ее девятилетняя дочь. Девочка находилась дома с сестрой, в то время как мама была на работе. Дочь рассказала, что видела из окна, как на улице незнакомый мужчина набросил на мальчика мешок и унес в неизвестном направлении. Встревоженная гражданка велела дочери ждать ее дома, а сама позвонила в полицию», – рассказали E1.ru в УМВД по Екатеринбургу.

На место сразу выдвинулись оперативники города и регионального главка, сотрудники ПДН, участковые, психологи. Девочка описывала детали одежды якобы похищенного мальчика. На отсмотренных записях камер действительно были дети в похожей одежде, но никакого криминала не происходило. Вскоре школьница призналась, что выдумала историю, потому что не хотела идти на занятия танцами.

«Сотрудники ПДН провели со школьницей профилактическую беседу и предупредили о недопустимости подобных поступков в будущем», – пояснили в полиции.

Напомним, в Костроме задержаны двое подозреваемых в убийстве пятилетней девочки. Ребенок вышел на прогулку, ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Тело ребенка было обнаружено в комнате одного из общежитий города. В поисках девочки участвовали следователи, полицейские и добровольцы отряда «Лиза Алерт».

СМИ сообщили, что Денис Г., которому около 45 лет, уже «отбывал наказание за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», а 24-летний Вадим Б. – за кражу. Они завели ребенка «в общежитие, где сначала изнасиловали, а затем зарезали». На теле девочки «судмедэксперты насчитали множество ножевых ранений».