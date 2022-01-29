Москва направила ноту МИД Грузии из-за акции у представительства России

Россия отправила ноту и выразила протест в связи с антироссийской акцией у Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси, сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

«С озабоченностью восприняли произошедшее. 26 января грузинской оппозицией была проведена антироссийская политическая акция в непосредственной близости от здания Секции интересов Российской Федерации при Посольстве Швейцарской Конфедерации в Грузии», – приводятся на сайте МИД слова Зайцева.

По словам дипломата, перед акцией в российской Секции было отключено основное и резервное электропитание.

«В связи с произошедшим Секцией интересов направлена нота в МИД Грузии о необходимости неукоснительного соблюдения грузинскими властями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года», – сообщил Зайцев.

Помимо ноты, аналогичные сигналы доведены до главы Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве. В российском внешнеполитическом ведомстве рассчитывают, что грузинские власти предпримут меры по недопущению подобных акций в будущем.

Ранее Грузия заявила об отсутствии в стране серьезных пророссийских сил.

Между двумя странами после событий 2008 года нет дипломатических отношений, но активно поддерживаются экономические и гуманитарные связи.