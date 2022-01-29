Эксперт: Передел власти в Казахстане чреват новыми столкновениями

«Нурсултан Назарбаев официально снят со всех должностей. По итогам съезда правящей партии его семья лишилась еще большего числа позиций. Предстоит борьба за сферы влияния», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Прохватилов. В конце недели были официально прекращены пожизненные полномочия Назарбаева как главы Совбеза, а его старшая дочь не вошла в новый политсовет партии «Нур Отан».

«Можно сказать, что сейчас в Казахстане – междуцарстве, чреватое безвластием. Если сейчас действующий президент Касым-Жомарт Токаев пойдет по пути Нурсултана Назарбаева и начнет всю власть и ресурсы подгребать под себя, то в Казахстане просто один клан сменится другим. В отсутствие единой политической нации, притом что казахи до сих пор делятся на средневековые жузы, племена и роды, передел власти чреват новыми столкновениями», – отметил президент Академии реальной политики Владимир Прохватилов.

«Опасность в том, что на клановые разборки накладываются другие проблемы – активный наркотранзит и наличие спящих ячеек разного рода джихадистов. Казахстан показал себя как очень нестабильная территория. Но и в целом в регионе Центральной Азии – за исключением, пожалуй, Узбекистана – ситуация довольно нестабильная и шаткая», – отмечает собеседник.

По мнению Прохватилова, внешние силы, заинтересованные в сползании Казахстана в анархию, намечали масштабную дестабилизацию ситуацию на март, но из-за болезни Назарбаева раскачка протестов была перенесена на январь. «Президент Токаев, призвавший на помощь войска стран ОДКБ, реально спас Казахстан от гражданской войны», – подчеркнул Прохватилов.

Но теперь перед властью стоят новые задачи, добавил он. «Токаеву нужно вводить в стране общие для всех правила политической игры, а не грести все под себя, под свой клан. Нужны другие механизмы управления такой республикой, как Казахстан, отличные от той клептократии, которая стала привычным способом управления в Средней Азии. Как говорил Наполеон, «мои победы все забудут, а мой Кодекс войдет в историю», – отметил эксперт.

Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева не была переизбрана в политсовет правящей партии «Нур Отан». Об этом сообщил ТАСС по итогам съезда партии, который прошел в пятницу в столице республики Нур-Султане, бывшей Астане. Кроме того, в новый перечень членов политсовета не вошли первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек и экс-премьер Аскар Мамин.

Напомним, что партия была основана Назарбаевым в 1999 году, елбасы (национальный лидер) руководил «Нур Отаном» до ноября 2021 года, когда передал пост действующему президенту республики Касым-Жомарту Токаеву.

Выступая на съезде в пятницу, Токаев призвал соотечественников не забывать об исторических заслугах первого президента Назарбаева. Вместе с тем действующий глава Казахстана сделал ряд довольно жестких заявлений. В частности, он отметил, что в критический для страны момент, во время январских событий, потенциал правящей партии не был задействован в полной мере. Спусковым крючком для трагических инцидентов начала 2022 года стала системная коррупция, подчеркнул Токаев.

Добавим, что в четверг сенат – верхняя палата парламента Казахстана – утвердил поправки о лишении Назарбаева поста пожизненного председателя Совета безопасности республики и аналогичной должности в Ассамблее народа Казахстана (АНК). Сенаторы лишь юридически утвердили ранее свершившийся факт. Назарбаев передал Токаеву полномочия главы АНК еще в прошлом году, а с поста главы Совбеза экс-президент ушел 5 января, в разгар протестов в республике. Должность руководителя Совета безопасности также перешла к президенту Токаеву.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как в последнее время представители семьи Назарбаева отходят на вторые роли. В середине января стало известно, что муж Динары Назарбаевой, средней дочери елбасы, бизнесмен Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы президиума национальной палаты предпринимателей.

Было объявлено о досрочном прекращении полномочий главы компании «Казтрансойл» Димаша Досанова – мужа младшей дочери Назарбаева Алии. Также были прекращены полномочия председателя правления компании QazaqGaz Кайрата Шарипбаева, которого в прессе называют вторым мужем старшей дочери национального лидера Дариги Назарбаевой.