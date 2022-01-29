 

Citigroup оштрафовали в Гонконге на 45 млн долларов

29.01.2022, 4:50, Новости дня
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Азиатское подразделение американского банка Citigroup оштрафовали на 45 млн долларов, сообщила комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга.

Местные власти сообщают, что Citigroup совершил «серьезные нарушения нормативно-правового регулирования» в операциях с акциями для клиентов в 2008–2018 годах. Поясняется, что при сделках использовали искаженную информацию, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Кроме того, против некоторых бывших членов руководства местного подразделения Citigroup планируется начать дисциплинарное делопроизводство. Подчеркивается, что в 2014 и 2018 годах Citigroup указывали на существующие проблемы, но банк их не устранил.

В 2019 году Еврокомиссия на 1,07 млрд евро оштрафовала крупные финансовые холдинги за участие в картельном сговоре на валютном рынке. В их число вошел и Citigroup.



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