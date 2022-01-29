Немецкий политик: Вера немцев в российскую «угрозу» – результат промывания мозгов

«В Германии все меньше альтернативных источников информации, именно поэтому большинство немцев верят в «угрозу» вторжения РФ на Украину», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политик Вальдемар Гердт. Так он прокомментировал результаты соцопросов, согласно которым в Германии доминирует мнение о реальности «российской агрессии» в отношении Украины.

«Соцопрос продемонстрировал результат многолетнего развития русофобии и создания в обществе представления о том, что РФ – агрессор. Такой посыл проходит очень легко. Каждый день в немецких газетах пишут, что на границе с Украиной собрались 200 тысяч российских войск. А зачем? Явно не отдыхать. А отсюда идет подача информации о возможности «российской агрессии» против Украины с вероятностью чуть ли не в 80%», – говорит бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

По его словам, большинство населения даже не пытается анализировать подобную информацию, а воспринимают ее в том виде, в каком ее подают. «У большинства населения включается медийный посыл, который вбит в их голову», – подчеркнул политик.

Гердт убежден, если бы в стране не мешали работать вещающему из Москвы немецкоязычному телеканалу RT DE (чья работа была приостановлена под предлогом нарушения правил вещания в федеративной республике), то большинство немцев не верили бы в вероятность «российской агрессии» против Украины.

«У русскоязычных немцев немного другое понимание всех этих процессов, потому что мы черпаем информацию из разных источников, в том числе русскоязычных. У нас есть возможность проанализировать различную информацию, а у местного населения таких возможностей нет. Сейчас я вижу, как в Германии один за другим убираются альтернативные источники информации. Но у людей должен быть выбор, это самое главное. Когда у человека есть выбор, он в состоянии проанализировать и понять, что происходит на самом деле. А когда выбора нет, тогда происходит индоктринация мышления и это очень страшно», – констатировал собеседник.

Больше половины немцев считают, что РФ может начать военные действия против Украины, следует из опроса, проведенного социологическим институтом YouGov. По данным опроса, 51% респондентов считают такой сценарий вероятным. Об обратном заявили лишь 33% опрошенных, еще 15% не ответили на этот вопрос, передает Deutsche Welle со ссылкой на dpa. В том, что «российская военная агрессия» против Украины повлечет за собой последствия и для ФРГ уверены 67% респондентов, однако лишь 28% опасаются ее влияния лично для себя.

Впрочем, судя по тому же опросу, при этом 59% немцев выступили против поставок оружия на Украину, а 61% считают, что канцлер Олаф Шольц должен как можно скорее посетить Москву для переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Кроме того, 47% выступили в поддержку трубопровода «Северный поток 2», 33% против, 19% затруднились ответить. При этом 43% полагают, что обострение вокруг Украины должно привести к ограничениям в работе трубы, 33% – что не должно.

Дискриминация канала RT DE в Германии может вызвать ответные меры в отношении работающих в РФ немецких журналистов, сообщил правительственный источник в пятницу.