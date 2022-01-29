Зеленский отказался считать Украину «Титаником»

Украинский президент Владимир Зеленский призвал иностранные СМИ не сеять панику, так как это очень дорого обходится его стране.

Зеленский собрал представителей иностранных СМИ на пресс-конференцию. Он опроверг заявления о неизбежности войны и посетовал, что из-за паники с Украины уже выведено 12,5 млрд долларов, а на стабилизацию украинской экономики потребуется 4–5 млрд долларов. Он раскритиковал эвакуацию дипломатов рядом стран. «Я считаю, что у нас не «Титаник», – приводит его слова ТАСС.

Президент Украины призвал НАТО открыто сказать, станет ли его страна членом альянса или должна защищать себя сама. Он уверен, что армия Украины не слабее вооруженных сил стран НАТО. По его словам, Киев готов заключить с другими государствами «безопасный, оборонный или другой союз для оказания мощной помощи в сложный момент».

Напомним, Зеленский заявил, что в случае начала масштабного наступления со стороны РФ ни одна страна не будет защищать Украину. Зеленский также ответил на вопрос журналистки, знает ли он что-то такое, чего не знает президент США Джо Байден. Глава Украины поблагодарил за вопрос и ответил, что у него, как и у президента США, могут быть свои секреты. О чем именно идет речь, он уточнять не стал.